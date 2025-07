Casa de acolhimento para crianças com câncer não paga aluguel há 3 meses

Imóvel em Macapá acolhe gratuitamente pacientes em tratamento, e foi mobiliado graças a doações

Por SELES NAFES

Pela primeira vez, crianças e adolescentes com câncer que vivem no interior do Amapá têm um lugar para se abrigar gratuitamente em Macapá durante o tratamento médico ou enquanto aguardam viagens para outros estados. A iniciativa é da ONG Carlos Daniel, que alugou e mobiliou com doações uma casa de acolhimento para receber os pacientes e seus acompanhantes em um espaço digno e confortável. No entanto, o imóvel não tem o aluguel pago há mais de três meses, colocando em xeque a continuidade do serviço. Veja na reportagem.

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior