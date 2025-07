Celebração pelos 108 anos de igreja evangélica reuniu mais de 30 mil pessoas em Macapá

A programação foi marcada por momentos de fé, celebração e grande participação popular.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A comemoração pelos 108 anos da Igreja Assembleia de Deus, considerada a maior festa cristã evangélica do Amapá, reuniu mais de 30 mil pessoas ao longo de nove dias de programação em Macapá. O evento, marcado por momentos de fé, celebração e grande participação popular, foi encerrado no último dia 29 com uma caminhada ao amanhecer que reuniu 20 mil fiéis pelas ruas da capital.

A programação teve início com corrida de rua, batismos e cultos especiais em diferentes pontos da cidade. O ponto alto da celebração ocorreu no fim de semana, com as pregações do pastor e deputado federal Marco Feliciano, que ministrou mensagens por mais de duas horas em cada noite para milhares de fiéis.

A festa contou ainda com apresentações musicais de artistas conhecidos do cenário gospel nacional, como Midian Lima, Samuel Messias, Juliano Son, Roberto Marinho e Jarinho. Os momentos de louvor foram marcados por intensa participação do público, em um ambiente de comunhão e emoção.

O encerramento foi simbólico e celebrativo. Após a alvorada, que resgatou a tradição histórica da igreja, os participantes acompanharam o corte de um bolo gigante de 10 metros de comprimento por 80 centímetros de largura. O bolo foi distribuído de forma organizada a milhares de pessoas que acompanharam os últimos momentos da celebração.

De acordo com o coordenador geral do evento, pastor Solangelo Fonseca, a festa superou todas as expectativas da organização.

“Aconteceu tudo como previsto, com a ressalva de que foi tudo muito maior e melhor do que podíamos prever. Um evento de grande porte, sem nenhuma ocorrência policial, sem um único chamado no 190. Pelo contrário, vidas foram restauradas e impactadas pela graça de Deus. Um sucesso total e absoluto”, destacou o pastor.

“A festa foi um esquenta para os 110 anos que acontecera em 2027. Agracecemos a todos os apoiadores e a Deus por ter nos dado o privilégio de vivermos esses dias de forma gloriosa. Que venha os 110 anos”, completou o presidente da AD, pastor Iaci Pelaes.

Além do caráter religioso, o evento também chamou atenção pela segurança e pela mobilização de voluntários, fiéis e equipes de apoio que garantiram a estrutura de um dos maiores encontros evangélicos da região Norte.