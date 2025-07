“Cidade fedorenta”: ex-repórter gera revolta no Pará e gera reação até no Amazonas

Por PEDRO PESSOA, de Belém para o Portal SelesNafes.Com

Um vídeo gravado dentro do Aeroporto Internacional de Belém e publicado nas redes sociais pelo ex-repórter amazonense Brendo Cazuza causou revolta entre moradores do Pará e repercutiu nos últimos dias. Nas imagens, o comunicador, que esteve recentemente em Belém, faz comentários ofensivos sobre a cidade e a população paraense.

“Já estamos aqui nesse aeroporto horrendo, gente. O aeroporto de Belém é ridículo. Parece os paraenses: feio e pobre. A gente tá voltando pra Manaus. A gente não aguenta mais essa cidade feia, fedorenta, cheirando a paraense”, disse Brendo, em tom debochado, enquanto aguardava seu voo de retorno.

A fala, considerada xenofóbica, gerou uma onda de indignação nas redes sociais. Influenciadores digitais, jornalistas e internautas paraenses se manifestaram contra o preconceito, exigindo retratação. Até mesmo moradores de Manaus repudiaram as declarações, afirmando que Brendo não representa o povo amazonense.

Diante da repercussão negativa, o repórter publicou um vídeo em tom de retratação, afirmando que a intenção era “polêmizar”, mas negando qualquer intenção de atacar diretamente o povo paraense.

“Quero pedir desculpas pelas falas. Foi uma fala completamente infeliz e estou muito arrependido do que aconteceu”, declarou.

Ataques à família

Brendo também pediu que ataques não fossem direcionados a pessoas próximas a ele.

“Não vão nas páginas dos meus amigos, da minha família, do meu companheiro. Eles não têm nada a ver com o que eu falei.”

A polêmica se intensificou após internautas associarem o nome de Brendo Cazuza à TV Diário, emissora onde ele trabalhou no passado. Em nota oficial, o Grupo Diário de Comunicação esclareceu que o repórter não faz mais parte do quadro de colaboradores desde 2024.

“Ao público, esclarecemos que Brendo Cazuza não faz mais parte do quadro de colaboradores da TV Diário desde 2024. Diante das declarações xenofóbicas proferidas pelo ex-repórter, repudiamos veementemente qualquer tipo de manifestação preconceituosa, especialmente contra nossos irmãos nortistas do Pará, povo pelo qual temos profundo respeito e admiração”, informou a emissora, que também reforçou seu compromisso com a ética e o combate à discriminação.

Influenciadores e moradores do Pará lotaram o perfil do repórter com comentários de repúdio. Muitos gravaram vídeos respondendo diretamente às falas xenofóbicas, reforçando o orgulho de ser paraense e exigindo mais respeito com a cultura e o povo do estado.