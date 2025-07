Clécio anuncia atrações da abertura da Expofeira

Anúncio foi feito durante evento da Festividade de São Tiago, em Mazagão Velho.

As primeiras atrações da 54ª Expofeira Agropecuária do Amapá foram confirmadas nesta segunda-feira (21) pelo governador Clécio Luís. As bandas de forró Calcinha Preta e Limão com Mel vão abrir a programação musical do evento, que começa no dia 28 de agosto, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

O anúncio foi feito durante agenda da programação da festa de São Tiago, em Mazagão Velho, a 65 km de Macapá. A Expofeira é considerada o maior evento agropecuário e cultural do estado. A escolha das bandas atendeu à demanda popular, segundo Clécio.

“O retorno da Expofeira é uma política de valorização da economia e da cultura do Amapá. Começar com shows como esses é uma forma de prestigiar o que o povo quer e aquecer a movimentação já na primeira noite”, declarou o governador.

A Expofeira será realizada de 28 de agosto a 8 de setembro e reunirá produtores rurais, empreendedores, expositores, artistas e público de todas as regiões do estado. Além da programação musical, a feira inclui palestras, rodadas de negócios, exposições agropecuárias, venda de produtos e atrações culturais.

A confirmação de novas atrações para os demais dias do evento deve ser feita nas próximas semanas.