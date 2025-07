Clécio fala em ‘crime covarde’ e ordena empenho em buscas por assassino de policial penal

Estevam Carvalho Trindade Júnior foi executado a tiros na cidade de Santana, a 17 km de Macapá.

O governador do Amapá, Clécio Luís, classificou como um “crime covarde” a execução do policial penal Estevam Carvalho Trindade Júnior, ocorrida na tarde de quinta-feira (17), no município de Santana, e determinou empenho total das forças de segurança na captura do autor dos disparos.

Em nota oficial de pesar, o governante lamentou profundamente a morte do servidor público e se solidarizou com os familiares, amigos e colegas da vítima. Ele também ressaltou o compromisso do Estado com a valorização dos profissionais da segurança e com o combate rigoroso à criminalidade.

“O governador determinou total empenho das forças policiais nas investigações, para que os responsáveis por este crime covarde sejam identificados, localizados e levados à Justiça com a urgência que o caso exige”, diz o comunicado, publicado nas redes sociais da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A vítima, que era considerada um servidor de conduta exemplar, foi surpreendida por um atirador que se aproximou de bicicleta e efetuou diversos disparos pelas costas, enquanto Estevam trabalhava em sua própria oficina mecânica. A ação foi registrada por câmeras de segurança e é tratada como uma execução.

O delegado Estéfano Santos, chefe da DRACO (Divisão de Repressão a Ações Criminosas Organizadas), que conduz as investigações, afirmou que o crime apresenta sinais claros de premeditação.

Equipes do Grupo Tático Aéreo (GTA) e da Polícia Civil seguem mobilizadas em Santana em buscas para localizar o autor do crime. Até o fechamento desta reportagem, o suspeito ainda não havia sido capturado.

Veja o comunicado na íntegra:

