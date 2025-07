Com 2 milhões de litros, novo reservatório deve garantir 24h de água em bairros de Santana

Da REDAÇÃO

A Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) iniciou mais uma etapa do plano de expansão do abastecimento de água tratada em Santana. Desta vez, o avanço ocorre no bairro Paraíso, onde está sendo construído o novo Centro de Reservação (CR Paraíso), que promete mudar a realidade do fornecimento de água na região. O novo reservatório terá capacidade para armazenar até 2 milhões de litros de água e garantirá maior segurança hídrica para os bairros Paraíso e Fonte Nova, beneficiando diretamente cerca de 33 mil moradores.

Atualmente, essas comunidades recebem água apenas 12 horas por dia, em regime de revezamento. Com a obra, passarão a ter fornecimento contínuo, 24 horas por dia. A estrutura vai permitir mais estabilidade no abastecimento e reduzir a intermitência em períodos de alta demanda, como os horários de pico. O investimento total será de mais de R$ 5 milhões.

Hoje, a distribuição de água nesses bairros é de 22 litros por segundo. Com a entrada em operação do CR Paraíso, esse número saltará para 140 litros por segundo. Além disso, a pressão da água, atualmente em 2 MCA (metros de coluna d’água), será triplicada para 6 MCA, o que significa melhoria significativa para os moradores em residências mais altas ou afastadas.

“Ter água o dia inteiro é um pedido antigo dessa comunidade e que foi uma das nossas prioridades quando iniciamos as operações em Santana. Já avançamos muito, mas esses investimentos vão transformar a realidade que encontramos”, afirmou o gerente de operações da CSA, Matheus Reato.

Além do reservatório, está prevista a construção de uma adutora que ligará o CR Paraíso à Estação de Tratamento de Água (ETA) de Santana. Essa próxima etapa já está em fase de planejamento e será responsável por garantir o envio constante de água tratada ao novo reservatório.

A obra integra o conjunto de investimentos que a CSA vem realizando nos últimos anos para modernizar e ampliar o sistema de saneamento básico em Santana. Um dos maiores marcos dessa transformação foi a entrega da nova ETA Santana, considerada a maior obra de saneamento da história do município. A estação triplicou a capacidade de produção de água tratada, fornecendo até 370 litros por segundo e beneficiando diretamente mais de 100 mil pessoas.

A CSA reforça que o novo reservatório CR Paraíso é parte fundamental do compromisso assumido de universalizar o acesso à água tratada em Santana até 2026.