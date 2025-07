Com 248 anos, Festa de São Tiago reúne fé, cultura e resistência

Realizada na pacata e charmosa vila de Mazagão Velho, a Festa de São Tiago recebe milhares de visitantes.

Da REDAÇÃO

A maior manifestação cultural e religiosa do Amapá chegou aos 248 anos em 2025, reafirmando sua força histórica, simbólica e espiritual. Realizada na pacata e charmosa Mazagão Velho, a Festa de São Tiago transforma a vila em um palco vivo de fé, cultura e resistência, recebendo milhares de visitantes ao longo de duas semanas de celebração intensa.

A festividade mistura rituais religiosos, cavalhadas e teatro a céu aberto para recontar a aparição de São Tiago como um soldado anônimo que, segundo a tradição, lutou ao lado dos cristãos na batalha contra os mouros. É uma narrativa que entrelaça religiosidade, memória coletiva e orgulho histórico do povo mazaganense.

Mais do que uma celebração popular, a festa é considerada patrimônio imaterial do Amapá, símbolo da herança afro-luso-indígena, e une moradores de todas as gerações na preservação das tradições.

A programação é organizada pela própria comunidade, por meio do Instituto Cultural da Festa de São Tiago, com apoio do Governo do Amapá e da Prefeitura de Mazagão.

Círio e encenações

O 25 de julho, Dia de São Tiago, é o ápice da festividade. A jornada começa com a saída do Arauto, convidando os figurantes para o Círio, uma procissão de 1,3 km que passa por ruas históricas e pelo Rio Mutuacá, símbolo de contemplação e fé.

Durante a tarde, ocorre a encenação da batalha entre mouros e cristãos, que reúne dezenas de personagens e momentos simbólicos, como a morte do Atalaia, a captura das crianças cristãs e a dança vominê, que representa a vitória cristã.

À noite, a festa continua com Recírio, ladainha e o tradicional Baile Dançante, embalado por aparelhagens como Luxuoso Hipersom e Rubi – A Nave do Som.

Máscaras, tambores e resistência cultural

As máscaras usadas nos bailes e batalhas são produzidas artesanalmente por mestres locais como Erivaldo Soares e Sebastiana da Conceição (Dona Livramento), guardiões da arte popular mazaganense. Já os tambores, com seus sons graves e históricos, são conduzidos por figuras como Raimundo Ramos, de 81 anos, que participa da festa desde os 10.

Além do Baile dos Máscaras, há o Baile das Crianças e o Baile da Melhor Idade, que mantêm viva a essência comunitária da festa, aproximando todas as gerações.

Veja a programação:

25 de julho – Dia de São Tiago

7h – Saída do Arauto convidando as figuras para o círio;

8h – Missa solene em frente à Capela de São Tiago (grupo de Liturgia);

9h – Início do Círio;

11h – Dança do Vominê para convidados e em residências locais;

12h – Passagem do “Bobo Velho”;

12h – Toque de meio dia na igreja e na casa dos figurantes;

13h às 15h – Apresentações artísticas no balneário;

15h – Saída do arauto anunciando o início da batalha, com os seguintes episódios:

– Inicio da batalha

– Descoberta do Atalaia

– Morte do Atalaia

– Armadilha (Emboscada feita pelos cristãos)

– Captura e venda das crianças cristas e partilha do dinheiro

– Troca do corpo do Atalaia pela bandeira moura

– Batalha entre mouros e cristãos, tomada do estandarte mouro e batalha final

– ‘Vominê’ (dança da vitória dos cristãos)

20h – Recírio

20h30 – Ladainha

21h às 6h – Atração artística no Palco Principal;

23h30 até 6h – Baile Dançante;

Aparelhagem Luxuoso Hipersom – Barraco de São Tiago;

22h às 6h- Rubi A Nave do Som – Campo Osmundão.

26 de julho

8h – Salve Rainha em louvor a Sant’Ana;

9h às 21h – Baile da Melhor Idade;

22h às 4h – Baile dançante.

27 de julho

5h – Alvorada Festiva e início da festa de São Tiago das crianças;

12h – Toque de meio dia na igreja e na casa dos figurantes;

13h às 15h – Apresentações artísticas no balneário;

16h – Entrega dos presentes;

19h – Transladação do Santo e a novena;

21h às 6h – Baile dos Máscaras.

28 de julho

8h – Missa com o Círio das Crianças;

11h – Visitas nas residências locais;

12h – Passagem do Bobo Velho;

13h às 15:00 – Apresentações artísticas no balneário;

16h – Batalha das Crianças;

20h – Recírio;

20h30 – Atração Kids – Palco Principal;

23h às 4h – Baile Dançante.