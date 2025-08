Com açaí tarifado pelos EUA, Randolfe articula apoio em busca de novos mercados

Senador media diálogo e apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil)

Da REDAÇÃO

O senador Randolfe Rodrigues assumiu uma articulação com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) para minimizar os impactos da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos à polpa de açaí, que entra em vigor no próximo dia 6 de agosto.

Durante visita a uma cooperativa de processamento de açaí, em Macapá, o parlamentar acompanhou o processo produtivo, ouviu trabalhadores e lideranças do setor, e confirmou que uma missão da Apex-Brasil virá ao Amapá para reunir-se com produtores, cooperativas e exportadores.

A iniciativa busca diversificar os destinos do produto amapaense e reduzir a dependência do mercado norte-americano, hoje o quinto maior comprador do açaí local. A unidade visitada hoje, por exemplo, que reúne 2 mil famílias extrativistas do Amapá, Bailique e ilhas do Pará, tem previsão de exportar 300 toneladas este ano. Em 2024, as exportações do açaí amapaense somaram US$ 16 milhões e alcançaram 47 países, segundo a Secretaria de Relações Internacionais do Estado.

“Vamos tratar junto ao Governo Federal negociar a inclusão do açaí na lista de isenções, mas não podemos depender apenas disso. A vinda da Apex-Brasil é fundamental”, afirmou Randolfe.

A missão articulada pelo senador tem o objetivo de identificar novos mercados consumidores; fortalecer a rede de exportação com apoio de instituições parceiras e garantir assistência técnica às famílias extrativistas.

“Com a expertise da Apex e o engajamento do setor, vamos transformar esse desafio em oportunidade, mantendo empregos e renda para o povo do Amapá”, reforçou o senador.

O diretor institucional da cooperativa, Paulo Moisés, lamentou a tarifação.

“Mas confiamos no trabalho do senador Randolfe e na articulação junto ao Governo Federal e Apex para garantir o futuro do açaí e derivados no mercado internacional”