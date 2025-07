Com alta de 54% no turismo internacional, Amapá entra nas Novas Rotas do Brasil

Lançado em abril deste ano, o “Novas Rotas” é uma iniciativa da Embratur voltada para fomentar o turismo internacional por meio de qualificação e inovação.

Da REDAÇÃO

Com crescimento expressivo no número de visitantes estrangeiros, o Amapá foi oficialmente inserido no programa “Novas Rotas”, lançado pelo Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur). A iniciativa tem como objetivo descentralizar o turismo internacional no Brasil, promovendo novos destinos para o mercado global.

O anúncio ocorreu durante evento realizado nesta quinta (17) e sexta-feira (18), em Macapá.

Segundo dados da Embratur, entre janeiro e abril de 2025, o Amapá recebeu 16.882 turistas estrangeiros, o que representa um aumento de 54,5% em relação ao mesmo período de 2024. Os principais países emissores foram França, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Peru.

Para o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP) a concretização de um antigo sonho de ver o Amapá projetado internacionalmente.

“Nós temos dados consistentes que colocam o Amapá como uma rota interessante e atrativa para outros países. Lutamos muito por esse programa e agora estamos preparados para alcançar o sucesso que o turismo amapaense merece”, afirmou.

Durante o lançamento, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, apresentou propostas aos representantes dos 16 municípios do estado. As ações incluem articulação institucional, capacitação técnica e promoção de experiências turísticas. Também foram divulgadas as diretrizes do Novo Plano Internacional de Marketing do Turismo do Brasil, além de um documento com sugestões específicas para promoção do Amapá no exterior.

O governador Clécio Luís ressaltou a importância da conquista para o fortalecimento da economia local.

“Essa é mais uma entrega aguardada por nosso estado, fruto de uma construção coletiva e da articulação entre nosso mandato e a Embratur. Estamos prontos para mostrar ao mundo a beleza e a potência do Amapá”, destacou.

Lançado em abril deste ano, o “Novas Rotas” é uma iniciativa da Embratur voltada para fomentar o turismo internacional por meio de qualificação e inovação. O programa oferece capacitações presenciais e à distância sobre práticas sustentáveis, comportamento de turistas estrangeiros, análise de dados e estratégias para atrair mercados emissores.

Com a adesão ao programa, o Amapá passa a integrar um novo eixo estratégico de promoção internacional do turismo, com foco em geração de emprego, renda e oportunidades para a população local.