Com foco na economia e turismo, Amapá inaugura terminal hidroviário

A obra representa um investimento superior a R$ 2,6 milhões, provenientes do Tesouro Estadual.

Por RODRIGO DIAS

A capital amapaense celebrou, nesta quinta-feira (24), a inauguração do Terminal Hidroviário Hercílio da Luz Mescouto, localizado no Trapiche Santa Inês, Píer 2 da orla de Macapá. O novo espaço, totalmente modernizado, promete transformar a experiência dos passageiros e otimizar o transporte fluvial e a logística de pequenas cargas na região.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o governador do Amapá, Clécio Luís, o senador Randolfe Rodrigues, o prefeito de Afuá (PA), Sandro Cunha, e o secretário de Governo do Pará para a região do Marajó, Mazinho Salomão.

O governador destacou a importância estratégica do terminal para a conexão entre Macapá e os municípios paraenses da região das ilhas.

“O Amapá é de um povo acolhedor, assim como os nossos irmãos das ilhas, que também ajudaram a moldar nosso lugar. Eles usam alguns de nossos serviços públicos, sim, são seres humanos, e aqui cuidamos de todos, por ser mais perto do que Belém. Mas eles também investem na nossa economia, são fundamentais para o dinheiro circular aqui. Então, precisávamos oferecer essa dignidade a quem entra e sai da nossa capital”, afirmou Clécio.

A obra representa um investimento superior a R$ 2,6 milhões, provenientes do Tesouro Estadual. O terminal conta com quatro bilheterias, banheiros adaptados, lanchonete, iluminação em LED, passarela coberta, paisagismo e áreas de convivência. As instalações seguem os padrões de segurança e funcionalidade estabelecidos pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

Durante o evento, o governador também anunciou novos investimentos na infraestrutura hidroviária do estado.

“Agora, além desse terminal hidroviário de Macapá, que está sendo entregue hoje, tem outro sendo construído em Santana — lindo, com emenda do senador Randolfe Rodrigues — e, daqui a alguns meses, ele será inaugurado”, revelou.

Clécio adiantou ainda que um novo terminal para a Zona Norte da capital já teve o projeto aprovado, e que outras unidades serão construídas em municípios com forte demanda pelo transporte fluvial de cargas e passageiros, como Vitória do Jari, Laranjal do Jari, Mazagão, Amapá e Oiapoque.

A primeira viagem a partir do novo terminal ocorreu às 14h, com destino ao Festival do Camarão, em Afuá (PA), marcando o início de uma nova fase para o transporte hidroviário da região.