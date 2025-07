Com investimentos na pesca artesanal, deputada busca preservar raízes e garantir renda a famílias

Entre os apoiadores da iniciativa está a deputada estadual Liliane Abreu, que tem defendido investimentos contínuos no setor como forma de preservar tradições e impulsionar o desenvolvimento.

Pescadores da Colônia Z4, no município de Amapá, receberam neste sábado (12) novos equipamentos de trabalho em uma ação voltada ao fortalecimento da pesca artesanal, uma das atividades mais antigas e representativas da economia amapaense. O objetivo é garantir melhores condições de trabalho, mais segurança nas embarcações e ampliar a geração de renda para famílias ribeirinhas.

A entrega contou com a presença de lideranças locais e reforçou o papel do municipalismo na execução de políticas públicas que chegam diretamente às comunidades. Entre os apoiadores da iniciativa está a deputada estadual Liliane Abreu, que tem defendido investimentos contínuos no setor como forma de preservar tradições e impulsionar o desenvolvimento sustentável do interior.

“A pesca é tradição, história e identidade. Ao apoiar essa atividade, estamos garantindo renda para centenas de famílias e preservando uma forma de vida que faz parte da alma do nosso estado”, afirmou a deputada, destacando que o apoio aos pescadores vai além da economia, é também uma forma concreta de manter vivas as raízes culturais das comunidades ribeirinhas.

Liliane ressaltou ainda que o fortalecimento das colônias e prefeituras é essencial para que o Estado avance.

“A base do desenvolvimento começa nos municípios. Quando fortalecemos as prefeituras e as colônias de pescadores, fortalecemos o estado como um todo.”

A parlamentar reafirmou que continuará buscando recursos e políticas de incentivo para a pesca artesanal, com foco no estímulo à produção local e na valorização das comunidades do interior do Amapá.