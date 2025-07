Comas alcoólicos, acidentes e agressões: Macapá Verão eleva atendimentos no HE

Cerca de 140 atendimentos foram registrados na unidade hospitalar só no último fim de semana.

Por RODRIGO DIAS

O período de shows e programação de férias em Macapá provocou um aumento expressivo nos atendimentos do Hospital de Emergência (HE) da capital, principalmente relacionados a traumas. De acordo com balanço divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), cerca de 140 atendimentos foram registrados entre a noite de sexta-feira (18) e as 7h da manhã de segunda-feira (21).

O sábado (19) concentrou o maior número de casos, impulsionado por eventos noturnos e shows que atraíram grande público. Entre as ocorrências mais graves estão vítimas de acidentes de trânsito, agressões por armas de fogo e armas brancas, quedas e traumas cranioencefálicos (TCE).

A Sesa informou que a rede estadual de saúde segue em estado de prontidão para garantir a assistência durante a temporada de férias. No entanto, diante do cenário preocupante, a secretaria faz um apelo à população para que redobre os cuidados com a segurança.

A imprudência, o consumo excessivo de álcool e o desrespeito às normas de convivência são apontados como fatores recorrentes nas ocorrências. Só no sábado, por exemplo, foram registrados: 6 pacientes vítimas de facadas; 15 pacientes em coma alcoólico; diversos casos de escoriações, garrafadas, quedas e acidentes de trânsito.

Os números reforçam a importância da prevenção, sobretudo em ambientes com grande concentração de pessoas e durante deslocamentos.

Dicas

Para que o lazer das férias não acabe em uma visita ao pronto-socorro, a Sesa orienta a população a seguir medidas preventivas simples, porém eficazes:

– No trânsito, prudência acima de tudo: Se for beber, não dirija. Utilize transportes alternativos, como táxis ou aplicativos, ou designe um motorista da rodada. Respeite os limites de velocidade e as leis de trânsito. O uso do cinto de segurança é obrigatório, e o capacete é indispensável para motociclistas e ciclistas.

– Moderação no consumo de álcool: O uso abusivo de bebidas alcoólicas compromete o julgamento e a coordenação motora, elevando o risco de acidentes e agressões. Beba com moderação e intercale com água.

– Atenção em locais com aglomeração: Evite discussões e mantenha-se atento ao ambiente. Hidrate-se com frequência e, em caso de mal-estar, procure ajuda imediatamente.

– Prevenção contra quedas: Em locais movimentados ou com superfícies irregulares, redobre a atenção. Quedas podem causar lesões graves e demandar atendimento emergencial.