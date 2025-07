Comerciante é suspeito de matar homem que teria furtado seu comércio em Macapá

Vítima foi atingida com tiro na cabeça. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 37 anos foi baleado em via pública e morreu horas depois no Hospital de Emergências de Macapá. O ataque contra Walber Lobato Cardoso ocorreu na tarde desta segunda-feira (14), no Bairro Açaí, na zona norte da capital.

De acordo com informações repassadas à Polícia Militar, a vítima teria cometido um furto dias atrás em um comércio e estaria sendo procurada pelo dono do estabelecimento, apontado como autor do homicídio.

Ao ser localizado na Rua Ananás, por volta de 14h, Lobato foi atingido por pelo menos três disparos, um deles na cabeça. Ele foi socorrido pelo Samu, mas teve a morte confirmada às 17h45.

O suspeito, conhecido na região como ‘Olhinho’, fugiu e ainda não foi preso. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).