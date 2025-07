Êxodo 29

Compartilhamentos

Quando sabemos que receberemos uma visita importante, é normal arrumarmos a casa. Ninguém gosta de receber visita com casa desorganizada. Em Êxodo 29, o povo recebe instruções para que Deus habitasse no meio do povo de Israel, o que exigia um ambiente santo. Era preciso preparar-se para Ele. Tenha uma ótima sexta-feira (4) com nosso Senhor Jesus!