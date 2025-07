Concurso independente de quadrilhas juninas oferece R$ 78 mil para vencedoras

Serão 32 grupos dos municípios de Macapá, Santana, Laranjal do Jari, Amapá e do Distrito do Bailique.

Por RODRIGO DIAS

A Federação das Entidades Juninas do Amapá (Feaj) anunciou o grandioso fechamento do ciclo de festejos de 2025. O último concurso de quadrilhas juninas promete ser o mais disputado de todos, com uma premiação inédita de R$ 78 mil para os grandes destaques das categorias tradicional e estilizada.

A quadra da escola estadual General Azevedo Costa, no bairro do Laguinho, em Macapá, será o palco dessa celebração da cultura junina nos dias 3, 4 e 5 de julho. Os dois primeiros dias, serão tomados pela inovação e criatividade das quadrilhas estilizadas, que prometem encantar o público com coreografias elaboradas e figurinos deslumbrantes.

Já o terceiro dia, será reservado para a essência e a autenticidade das quadrilhas tradicionais (matutas), que trarão à tona a raiz da festa de São João.

Augusto Júnior, presidente da Feaj, enfatiza o esforço e a dedicação por trás do evento. Segundo ele, a realização se tornou possível graças ao apoio crucial da agência Beira-Rio.

“A ideia é fechar o ciclo junino com um evento de valorização dos fazedores de cultura. Nós organizamos tudo desde o ano passado para oferecer a maior premiação da história para as quadrilhas campeãs. É um evento feito para toda a família e que já começou com a escolha do soberano e da soberana da quadra junina, que foram premiados com uma moto cada. Quem ainda não conseguiu aproveitar o São João e apreciar o trabalho dos grupos, está será a oportunidade”, disse Júnior.

Para garantir a participação de todos os grupos, cada quadrilha receberá uma ajuda de custo para o transporte de seus integrantes no valor de R$ 1 mil.

Serão 32 grupos dos municípios de Macapá, Santana, Laranjal do Jari, Amapá e do Distrito do Bailique, todos prontos para dar um show. Confira a distribuição da premiação:

Categoria Estilizada:

Primeiro lugar: R$ 42 mil

Segundo lugar: R$ 10 mil

Terceiro lugar: R$ 5 mil

Categoria Tradicional/Matuta:

Primeiro lugar: R$ 13 mil

Segundo lugar: R$ 5 mil

Terceiro lugar: R$ 3 mil

Ordem das apresentações:

Dia 3 de Julho – Quadrilhas Estilizadas

19h30 – Explosão Junina

20h10 – Art’s da Amazônia

20h50 – Mocidade Cultural – Bailique

21h30 – Sorriso Cristalino – Laranjal do Jari

22h10 – Simpatia da Juventude

22h50 – Sensação Amapaense – Amapá

23h30 – Luar do Sertão

00h10 – Renovação Junina

00h50 – Reino de São João

01h30 – Estrela do Norte

Dia 4 de Julho – Quadrilhas Estilizadas

19h30 – Explode Coração – Santana

20h10 – Estrela Dourada

20h50 – Atração Junina

21h30 – Estação Junina

22h10 – Estrela Santanense – Santana

22h50 – Pequena Dama

23h30 – Constelação Junina – Santana

00h10 – Raízes Culturais

00h50 – Revelação

01h30 – Tradição Junina – Santana

02h10 – Guerreiros de Fogo

Dia 5 de Julho – Quadrilhas Matutas Tradicionais

19h30 – Rosa dos Ventos

20h10 – Fúria Junina

20h50 – Bagunçados dos Matutos

21h30 – Rabo de Palha

22h10 – Considerados dos Matutos

22h50 – Piriguetes dos Matutos

23h30 – Piranhas dos Matutos

00h10 – Dondocas dos Matutos

00h50 – Garota Safada

01h30 – Rosa Branca Açucena

02h10 – Mistura Junina

02h50 – Explosão do Tempo