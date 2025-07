Construtoras que atuam para prefeituras do Amapá são alvos de operação da PF

Mandados foram cumpridos em Macapá, Santana e Pedra Branca do Amapari; investigação aponta licitações direcionadas e empresas de fachada

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (17), a Operação Radier, que tem como alvo construtoras acusadas de integrar um esquema criminoso voltado ao desvio de recursos públicos por meio de fraudes em licitações, corrupção e lavagem de dinheiro no Amapá. A ação cumpre 20 mandados de busca e apreensão em residências de investigados e nas sedes de empresas ligadas às prefeituras de Macapá, Santana e Pedra Branca do Amapari.

O Portal SN apurou que não houve cumprimento de mandados em órgãos públicos nesta fase da operação. As empresas envolvidas, cujos nomes não foram divulgados pela PF, teriam vencido sucessivos processos licitatórios apesar de apresentarem sinais de estrutura de fachada, sem funcionários registrados ou sede compatível com os valores dos contratos. Segundo as investigações, os processos licitatórios eram direcionados, com desclassificação precoce de concorrentes e possível conluio entre os participantes.

A Polícia Federal identificou ainda que, após vencerem as licitações, os contratos firmados com essas construtoras eram superfaturados por meio de aditivos com valores muito acima dos parâmetros legais. Parte das obras era subdelegada informalmente a outras empresas, o que indica burla às cláusulas contratuais e tentativa de ocultação das reais executoras dos serviços.

Há também indícios de circulação de grandes quantias em dinheiro, com saques realizados por pessoas sem vínculo formal com as empresas, sugerindo estratégias de dissimulação e ocultação de valores ilícitos. Transferências diretas a servidores públicos que atuam em comissões de licitação e setores estratégicos das prefeituras também foram detectadas.

De acordo com a Polícia Federal, apenas nos contratos já analisados, mais de R$ 80 milhões em recursos públicos teriam sido movimentados pelo grupo investigado. Os crimes investigados são: fraude à licitação, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.