Corpo de DJ de Santana é encontrado por ribeirinhos

DJ Mega Ceará havia desaparecido nas águas de uma comunidade ribeirinha em Breves, no Pará, após cair de uma embarcação

Por RODRIGO DIAS

O corpo do DJ santanense Danielson Moura de Melo, de 34 anos, conhecido como Mega Ceará, foi encontrado na madrugada desta terça-feira (29), após dois dias de buscas intensas. Ele havia desaparecido nas águas de uma comunidade ribeirinha em Breves, no Pará, na manhã de domingo (27), após cair de uma embarcação.

Segundo familiares, Danielson viajou na sexta-feira (25) para animar uma festa na comunidade, onde havia sido contratado para se apresentar. Seu retorno a Santana estava previsto para a manhã de domingo. No entanto, após perder o barco que o levaria de volta, o proprietário do local onde ele se apresentou se sensibilizou com a situação e o ajudou, transportando-o de rabeta até tentar alcançar a embarcação principal, que já havia partido.

A tragédia ocorreu no momento em que o DJ tentava fazer a transição entre a rabeta e o barco maior. Ele se desequilibrou e caiu na água, desaparecendo rapidamente. Testemunhas teriam pulado no rio para tentar resgatá-lo, mas sem sucesso.

Desde então, a região se mobilizou em torno das buscas. Familiares e amigos organizaram uma força-tarefa com embarcações locais e criaram uma vaquinha online para custear o apoio de barqueiros da comunidade, que se revezaram nas buscas durante a noite de domingo e ao longo de toda a segunda-feira (28).

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas não participou diretamente das buscas, que ficaram a cargo de voluntários e moradores da região. A confirmação da localização do corpo ocorreu por volta da 1h da madrugada desta terça-feira (29), encerrando de forma dolorosa a espera angustiante por notícias.