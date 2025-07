Corrida do Fogo 2025 traz ‘cãominhada’ e espera 3 mil participantes em Macapá

A corrida está marcada para o dia 5 de julho, com concentração a partir das 5h da manhã, no Parque do Forte, na orla de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A 47ª edição da Corrida do Fogo, tradicional prova de rua promovida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM-AP), abriu o primeiro lote de inscrições e já ultrapassa a marca de mil atletas inscritos. O evento, que neste ano presta homenagem ao efetivo canino da corporação, traz como novidade a “cãominhada” — uma caminhada de três quilômetros voltada para tutores e seus pets.

A corrida está marcada para o dia 5 de julho, com concentração a partir das 5h da manhã, no Parque do Forte, na orla de Macapá. A largada será às 5h30. A expectativa da coordenação é reunir cerca de 3 mil participantes, entre amadores, profissionais e simpatizantes da causa.

INSCRIÇÕES AQUI

Com o tema “Cães também salvam”, a Corrida do Fogo 2025 valoriza o trabalho desenvolvido pelo canil do CBM-AP, responsável por atuações em resgates e missões especiais. A escolha do tema também faz alusão ao Dia Nacional da Consciência Animal, celebrado em 7 de julho.

A inclusão da “cãominhada” no percurso amplia o caráter participativo do evento. Para segurança e bem-estar de todos, a coordenação orienta que cães de grande porte usem focinheira e que os tutores levem recipientes para recolher as fezes dos animais. Também haverá pontos de hidratação específicos para os pets durante o trajeto.

A corrida principal terá percurso de 10 quilômetros por ruas e avenidas da capital. Os atletas concorrerão a premiações em dinheiro que variam de R$ 100 a R$ 1.000, além de troféus. As categorias foram divididas em: Geral, Bombeiro Militar, Outras Forças de Segurança (Calça e Coturno) e Pessoas com Deficiência (PCD), incluindo cadeirantes e deficientes visuais.

A organização informou ainda que pessoas com deficiência, acima de 60 anos ou com espectro autista têm direito a 50% de desconto na inscrição, mediante comprovação no momento da retirada do kit da corrida.

A Corrida do Fogo faz parte da programação alusiva ao Dia Estadual dos Bombeiros, celebrado em 9 de julho.