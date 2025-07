Criminoso conhecido como “Me Rouba do Ruth Bezerra” morre em confronto com a PM

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso com extensa ficha policial foi morto após trocar tiros com policiais do Batalhão de Força Tática da Polícia Militar do Amapá, na noite desta terça-feira (15), em uma área de pontes do bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

Identificado como Lucas Gabriel da Silva, de 22 anos, o suspeito já havia sido apreendido e preso diversas vezes desde a adolescência. Seu histórico inclui envolvimento em crimes como tráfico de drogas, roubo à mão armada, tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo, adulteração de sinais de veículos, furto e até roubo com reféns.

De acordo com os policiais, a equipe realizava patrulhamento pela região quando foi abordada por um cidadão denunciando intenso tráfico de drogas no final da Avenida Mercúrio. Segundo o relato, criminosos fortemente armados intimidavam moradores na entrada de uma passarela dominada por uma facção criminosa.

Durante a averiguação, os militares avistaram ao menos quatro suspeitos. Ao perceberem a presença das viaturas, os indivíduos fugiram pelas pontes, atirando contra os policiais. Um dos suspeitos, identificado como Lucas, teria desobedecido as ordens de parada e continuou disparando, o que resultou em confronto. Ele foi alvejado e morreu no local. O Samu confirmou o óbito.

O apelido

Conhecido pelo apelido de “Me Rouba do Ruth Bezerra”, uma referência à escola estadual da zona norte, o criminoso portava uma pistola calibre 9mm e porções de drogas. O material foi recolhido pela perícia e apresentado na delegacia do Ciosp do Pacoval.

Durante o atendimento da ocorrência, uma mulher que se identificou como parente do suspeito se aproximou do local e arremessou uma pedra contra uma viatura do 1º Batalhão, danificando o para-brisa. Ela foi presa por dano ao patrimônio público.