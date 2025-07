Criminoso morre em confronto na mesma rua onde teria executado adversário

Por OLHO DE BOTO

Um homem suspeito de ter cometido um homicídio há cinco dias foi morto ao confrontar uma equipe do Tático Operacional Rodoviário da Polícia Militar do Amapá, nesta sexta-feira (18), na zona norte de Macapá.

O confronto ocorreu na Rua Ananás, no bairro Açaí — mesma via onde, no último dia 14, Walber Lobato Cardoso, de 37 anos, foi executado com três tiros, um deles na cabeça.

Apontado por uma testemunha como autor da morte de Walber, Josafá Cipriano Falcão, de 49 anos, estava escondido em uma construção quando foi denunciado à polícia. As informações anônimas indicavam que ele estaria comercializando drogas, armado e ameaçando moradores da região.

Ao chegar ao local, os militares do TOR foram surpreendidos. Segundo a PM, Josafá correu ao avistar a guarnição, empunhando uma pistola calibre 765, e entrou em uma residência. Quando os policiais se aproximaram para efetuar a prisão, foram recebidos a tiros, o que provocou revide.

Após o tiroteio, o Samu foi acionado e confirmou que o suspeito já estava sem vida.

Com ele, além da arma usada contra os policiais, foram encontrados mais de R$ 1 mil em dinheiro e diversas porções de entorpecentes. Todo o material foi apresentado ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.