CSA orienta moradores de Macapá a armazenar água antes de manutenção no sistema

Interrupção durará cerca de 12 horas

Da REDAÇÃO

A Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) divulgou nesta sexta-feira (5) um informativo alertando a população de Macapá sobre a necessidade de reservar água antes da parada programada na rede de abastecimento, marcada para a próxima terça-feira (9). A medida será necessária para a realização de uma importante manutenção na Captação de Água do Rio Amazonas, responsável pelo fornecimento de grande parte da água que abastece a capital.

De acordo com a empresa, os serviços terão início à meia-noite e devem durar aproximadamente 12 horas. Durante esse período, o fornecimento de água será interrompido em vários bairros de Macapá, com exceção daqueles que possuem sistemas isolados de abastecimento.

A manutenção tem como objetivo garantir mais segurança e eficiência ao sistema. Testes modernos com tecnologia de ultrassom identificaram fragilidade nas extremidades das tubulações das bombas que captam a água do rio. Por isso, será realizada a substituição dessas partes para preservar a integridade estrutural e assegurar o bom funcionamento do sistema.

Após a conclusão do serviço, o abastecimento será retomado gradualmente, com previsão de normalização total em até 72 horas, tempo necessário para a pressurização completa das redes.

Os bairros que terão o fornecimento de água impactado incluem Trem, Santa Rita, Laguinho, Jesus de Nazaré, Araxá, Beirol, Buritizal, Marco Zero, Equatorial, Congós, Zerão, Pacoval, Renascer, Novo Horizonte, Infraero I e II, Macapaba, Perpétuo Socorro, entre outros.

Já as áreas de Cabralzinho, Brasil Novo, Fazendinha, Mestre Oscar, Floresta Tropical, Terra Nova e Conjunto Miracema não serão afetadas.

A CSA reforça o pedido para que a população consuma água de forma consciente e armazene a quantidade necessária para o período da interrupção. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo atendimento 24h no telefone 0800 086 0116.