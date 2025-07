De show adiado a carrinho quebrado: casal empreendedor busca ajuda para voltar a trabalhar

O sustento da família vem do carrinho, que fica no Buritizal, na zona sul de Macapá, e também é levado para eventos.

Por RODRIGO DIAS

A vida do casal Anderson Sampaio, de 37 anos, e Isabella Cristina, de 36, virou de cabeça para baixo nos últimos dias. Há oito anos empreendedores no ramo de comidas na chapa em Macapá, eles agora enfrentam um momento difícil e pedem apoio da comunidade para se reerguer.

O sustento da família — que tem dois filhos, de 2 e 14 anos — vem do carrinho de lanches que funciona no bairro Buritizal, na esquina do condomínio Central Park, e que também é levado para eventos. No entanto, uma sequência de imprevistos recentes causou um prejuízo significativo.

No último domingo (20), o casal havia se preparado para vender no show do cantor Wesley Safadão. Com o adiamento do evento, parte dos produtos adquiridos não pôde ser comercializada, gerando um primeiro prejuízo. No dia seguinte, a situação piorou: durante o trajeto de volta, o reboque do carrinho teve uma falha na solda e capotou em plena Avenida Cândido Mendes, no centro comercial da cidade.

O acidente causou danos estruturais ao carrinho, com quebra das paredes de ACM e prejuízo estimado em cerca de R$ 2 mil.

“Infelizmente, eu e minha esposa não temos condições de consertar o carrinho agora”, desabafa Anderson. “Investimos muito no evento que foi cancelado e, quando voltávamos com o prejuízo nas mãos, ainda aconteceu isso.”

Sem o equipamento, Anderson e Isabella estão impossibilitados de trabalhar e garantir a renda da família. Por isso, eles contam com a solidariedade de amigos, clientes e da comunidade para poder retomar as atividades.

Qualquer valor, orações ou energias positivas são bem-vindos para que eles possam superar este momento difícil.

Sua solidariedade é fundamental para que essa família continue lutando e servindo suas deliciosas comidas na chapa.

Como você pode ajudar:

Chave PIX: (96) 99162-5346

Nome: Anderson Silva Sampaio

Banco: Caixa Econômica Federal