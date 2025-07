Delegada relembra drama chocante e os desafios da polícia para proteger crianças

Katiuscia Pinheiro é delegada adjunta da unidade responsável por investigar casos de maus tratos e crimes sexuais contra menores em Macapá

A delegada Katiuscia Pinheiro, adjunta responsável pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra Crianças e Adolescentes (Dercca) de Macapá, precisa lidar todos os dias com crianças e adolescentes vítimas de pessoas que deveriam protegê-las. Apesar da quantidade em nível quase endêmico de crimes sexuais e maus tratos, a polícia experiente afirma que os casos parecem ter aumentado porque as famílias estão mais conscientes e dispostas a denunciar os agressores. Em conversa com o quadro SNTV, ela falou dos desafios e dos dramas vividos por menores, alguns marcantes em sua carreira.

Entrevista: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior