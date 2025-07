Destaque nacional: secretário de educação do interior do AP é eleito para a Undime

Secretário de Educação na gestão Bruno Mineiro, Samuel Soares, agora integra a diretoria nacional da entidade

O município de Tartarugalzinho, localizado a 222 km de Macapá, passou a integrar oficialmente a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), a principal entidade de articulação dos gestores educacionais do país. A conquista se deu com a eleição do secretário municipal de Educação, Samuel Soares, para o Conselho Fiscal da nova Diretoria Nacional da Undime, durante o 20º Fórum Nacional Ordinário da instituição, realizado de 27 a 30 de julho, em Salvador (BA).

Atual presidente estadual da Undime no Amapá, Samuel Soares foi eleito para compor a diretoria nacional no biênio 2025-2027, reforçando a representatividade da região Norte e, especialmente, dos pequenos municípios amazônicos no debate das políticas públicas educacionais em nível estratégico. A eleição ocorreu de forma unânime, com a escolha do novo presidente nacional da entidade, Luiz Garcia (dirigente de Sud Mennucci-SP), e do vice-presidente, Antônio Alencar.

A indicação de um dirigente amapaense para a diretoria da Undime representa um avanço institucional para a educação do estado e reflete o fortalecimento da gestão educacional em Tartarugalzinho, governado pelo prefeito Bruno Mineiro (União).

“Esse é um momento importante para o nosso município e para o Amapá. A presença de um secretário do nosso estado na Undime Nacional abre portas para pautarmos as necessidades da educação amazônica em nível estratégico”, afirmou o prefeito Bruno Mineiro.

Ele também destacou: “O feito demonstra o compromisso da gestão com o fortalecimento das instituições e a qualificação da educação pública.”

O evento reuniu cerca de 2,5 mil prefeitos, vereadores, secretários municipais de educação, técnicos e conselheiros de todo o Brasil. Foram debatidos temas fundamentais, como o novo Plano Decenal de Educação e a consolidação da educação como uma política de Estado.