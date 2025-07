Detento é espancado até a morte dentro de cela no Iapen

Por SELES NAFES

Um detento foi espancado até a morte dentro da cela, na manhã desta quinta-feira (24), no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), localizado na zona oeste de Macapá.

O homicídio ocorreu no Pavilhão P1, destinado a presos provisórios — aqueles que ainda aguardam julgamento. O Portal SN apurou que a vítima foi identificada como Antônio Matias da Silva, que respondia a processo por homicídio e estava sob prisão preventiva.

Dois internos foram apontados como autores das agressões e apresentados à delegacia, onde foram autuados em flagrante. De acordo com as primeiras informações, a motivação do crime pode estar relacionada a uma dívida da vítima com traficantes, hipótese que ainda será apurada no curso da investigação.