Dorinaldo confirma novas creches e ônibus para escolas no Amapá

Da REDAÇÃO

O deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT) confirmou nesta quarta-feira (24) a destinação de novos investimentos para a educação no Amapá, por meio do resultado do PAC Seleções Educação. O estado será contemplado com a construção de oito creches e a entrega de dez ônibus escolares, beneficiando diretamente 15 municípios amapaenses.

A novidade foi articulada pelo parlamentar junto ao Ministério da Educação, dentro do Novo PAC Seleções, que vai investir R$ 1,75 bilhão em todo o país para ampliar o acesso à educação infantil e fortalecer o transporte escolar, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social. A seleção priorizou municípios com maior déficit de vagas e projetos técnicos considerados adequados às exigências do programa.

Cinco municípios do Amapá foram contemplados com unidades de creche: Macapá, com quatro novas estruturas; Porto Grande, Tartarugalzinho, Oiapoque e Calçoene, com uma unidade cada.

Já os dez ônibus escolares serão destinados aos municípios de Amapá, Cutias, Ferreira Gomes, Laranjal do Jari, Mazagão, Pedra Branca do Amapari, Pracuúba, Santana, Serra do Navio e Vitória do Jari.

“É mais uma conquista fruto do trabalho sério e comprometido do nosso mandato. Essas creches e ônibus significam mais acesso à educação, mais segurança para nossas crianças e mais tranquilidade para as famílias. Seguimos firmes na luta por um Amapá com mais oportunidades e dignidade para todos”, afirmou Dorinaldo.

O PAC Seleções Educação é executado pelo Ministério da Educação, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e integra os eixos de inclusão e desenvolvimento social do Novo PAC, lançado pelo Governo Federal.