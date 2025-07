Dupla é flagrada em catraia com 1 kg de maconha

Prisão ocorreu no município a 560 km de Macapá, durante a Operação Ágata

Por JONHWENE SILVA

Dois homens foram presos nesta terça-feira (8) no município de Oiapoque, a cerca de 578 km de Macapá, mais precisamente no distrito de Vila Vitória, no extremo norte do estado. A prisão ocorreu durante ação conjunta da Polícia Federal e do Exército Brasileiro, como parte da Operação Ágata.

De acordo com informações das forças de segurança, os suspeitos — que não tiveram os nomes divulgados — estavam em uma catraia nas proximidades da localidade. Durante a abordagem, foi encontrado com eles aproximadamente 1 kg de maconha.

Após o flagrante, os dois foram conduzidos à delegacia da Polícia Federal e, em seguida, encaminhados ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde permanecerão à disposição da Justiça. Eles irão responder por tráfico de entorpecentes.