Durante operação da PF, empresário joga Iphone no mato

Empresário que não teve nome divulgado foi preso por porte de munição

Por SELES NAFES

Um dos empresários alvos da operação da Polícia Federal, que investiga fraudes em licitações milionárias nas prefeituras de Macapá, Santana e Pedra Branca do Amapari, tentou se livrar do celular durante as buscas dos agentes. O aparelho foi atirado em um matagal, mas foi recuperado pelos policiais.

A investigação apura a existência de licitações direcionadas a empresas que não teriam estrutura ou seriam de fachada — mesmo assim, estariam sendo reiteradamente vencedoras nos últimos cinco anos.

Algumas dessas empresas vencedoras não possuíam sequer funcionários registrados ou capacidade financeira comprovada, mas ainda assim eram beneficiadas com aditivos contratuais superiores aos limites permitidos pela legislação. Segundo a PF, ao menos R$ 80 milhões teriam sido movimentados no esquema.

“Identificou-se também a transferência direta de valores para servidores públicos responsáveis por licitações ou por setores com capacidade de influenciar decisões administrativas”, informou a Polícia Federal no Amapá.

Durante o cumprimento de um dos 20 mandados de busca, um empresário que presta serviços à Prefeitura de Santana tentou esconder provas atirando o celular em um terreno nos fundos de sua residência. O aparelho foi localizado pelos agentes, que também encontraram 100 munições de uso restrito, resultando na prisão do investigado por posse ilegal de munição.

O Portal SN segue apurando os nomes de empresas e pessoas envolvidas no esquema.