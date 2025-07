Edição especial do Bar Caboclo garante bons momentos em Santana

Encenada pelo grupo Língua de Trapo, apresentação ocorre no Teatro Silvio Romero, no município a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um dos grupos de teatro mais conhecidos do Amapá se apresenta neste sábado (5) e domingo (6), no município de Santana, a 17 km de Macapá, com a peça Bar Caboclo. O espetáculo, que existe há mais de 30 anos, traz nesta temporada o tema “Bar Caboclo de Férias” e promete atrair um grande público ao Teatro Municipal.

A trama retrata, de forma cômica, o cotidiano de um bar situado em Macapá na década de 1960, imortalizado pelo grupo Língua de Trapo. As cenas mostram as relações sociais entre os frequentadores do local, com personagens marcantes como Veruska, Mudinha, Chico, Kaluda, o Padre e o cafetão Xandico.

Roberto Prata, que interpreta o personagem Padre, destaca que se apresentar em Santana tem um significado especial.

“Trazer o Bar Caboclo para Santana tem um sentido todo especial, até porque o município fica numa região portuária. A cidade tem sua entrada pela beira do rio, e isso relembra os bares que existiam naquela época com a mesma concepção. Ou seja, os fatos que aconteciam em Macapá certamente se pareciam com os que ocorriam aqui em Santana. Então, a gente espera um bom público”, comentou Prata.

Os ingressos custam R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira), e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro. Mais informações pelos telefones: (96) 99112-5334 ou (96) 98117-7821.