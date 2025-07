Elevador despenca em hospital infantil de Belém e deixa feridos

Vídeo mostra uma grande quantidade de pessoas saindo do elevador durante o resgate

Compartilhamentos

Por PEDRO PESSOA, de Belém para o Portal SN

Seis profissionais de saúde ficaram feridos após um dos elevadores do Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, despencar na noite do último sábado (5), por volta das 23h. Segundo o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Pará (Sate-pa), 11 profissionais estariam dentro do elevador no momento do acidente, que aconteceu durante a troca de plantão.

De acordo com a presidente do sindicato, Marly Groeff, o elevador travou no quinto andar e em seguida despencou.

“Ele só parou porque a porta caiu e travou entre o terceiro e o quarto andar. Se não fosse isso, a situação seria ainda mais grave”, afirmou. Imagens gravadas por quem estava no local mostram o desespero de alguns dos trabalhadores logo após o resgate.

Os profissionais que se feriram relataram dores nas costas, pernas e joelhos.

“Nós acompanhamos o atendimento dentro do próprio hospital. Uma das vítimas, com dor intensa no joelho, precisou ser encaminhada para exames mais detalhados. Todos estavam também emocionalmente abalados”, contou Groeff.

O grupo de profissionais trabalha no primeiro andar da unidade, mas teve que se deslocar para outro piso por causa de falhas no ponto eletrônico do hospital. O sindicato registrou denúncia no Ministério Público do Trabalho (MPT) e cobra providências urgentes.

Uma audiência com o MPT já está agendada para o próximo dia 16 de julho. Na ocasião, segundo o sindicato, serão apresentadas denúncias sobre o que chamam de “descaso com os trabalhadores e usuários”, incluindo falhas recorrentes de estrutura e segurança.

Capacidade

A Organização Social Instituto Diretrizes, responsável pela administração do hospital, já havia sido denunciada anteriormente pelo Sate-Pa. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que os trabalhadores foram retirados com a ajuda de colegas. Em uma das imagens, é possível ver a capacidade de pessoas permitida no elevador, de 21 pessoas ou pouco mais de 1,5 quilos de carga.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que o elevador travou devido ao acionamento do sistema de segurança, que identificou sobrepeso. Segundo a secretaria, os elevadores passam por manutenção preventiva regular, e a retirada dos ocupantes foi feita com segurança, “sem registro de feridos”, versão que contraria o relato do sindicato.