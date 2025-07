Em derrota para o Trem-AP, jogador da Tuna Luso-PA agride árbitro na série D

O incidente, ocorrido nos minutos finais da partida, gerou confusão e exigiu a intervenção da Polícia Militar.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Uma cena lamentável marcou a 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, no último sábado (19), no Estádio Augusto Antunes, em Santana, no Amapá.

A vitória do Trem-AP sobre a Tuna Luso-PA por 2 a 1 foi ofuscada pela agressão do jogador Lucas Paranhos, da equipe paraense, contra a equipe de arbitragem. O incidente, ocorrido nos minutos finais da partida, gerou confusão e exigiu a intervenção da Polícia Militar.

Aos 45 minutos do segundo tempo, logo após o segundo gol do Trem-AP, o clima ficou tenso. Em meio às reclamações da Tuna Luso por uma suposta falta não marcada, o jogador Paranhos recebeu cartão amarelo. Insatisfeito, ele partiu para cima do árbitro Henrique Otto.

O auxiliar Dênis Matheus foi atingido com um chute na perna ao tentar proteger o colega e caiu no gramado com dores no tornozelo esquerdo. A confusão escalou rapidamente, forçando a entrada da PM em campo para conter os ânimos e garantir a segurança da equipe de arbitragem. Lucas Paranhos foi imediatamente expulso.

A insatisfação com a arbitragem era evidente entre os jogadores da Tuna Luso. Em entrevista à transmissão do portal Metrópoles, o zagueiro Dedé expressou sua revolta:

“Difícil falar do jogo e não falar da arbitragem. Os dois times queriam jogar, mas os árbitros complicaram. No lance do gol, todo mundo viu: o Foguete me segurou. Não tem como aceitar isso”, reclamou, visivelmente irritado.

A súmula da partida, divulgada após o jogo, trouxe o relato detalhado do árbitro paulista Henrique Otto:

“Expulsei o jogador Lucas Paranhos por reclamar de forma ostensiva e ofensiva contra as decisões da arbitragem. Após aplicar o segundo cartão amarelo, ele avançou em minha direção tentando me agredir com um soco.”

O auxiliar Dênis Matheus complementou o documento afirmando ter sido atingido no tornozelo esquerdo.

A arbitragem da partida foi composta por Henrique Otto (árbitro principal), Bruno Silva e Dênis Matheus (auxiliares), todos de São Paulo, além do quarto árbitro Edielson Azevedo, do Amapá.

Apesar da polêmica, o jogo teve impacto direto na tabela da Série D. Com a vitória, o Trem-AP chegou aos 18 pontos e assumiu a quinta colocação do grupo. Já a Tuna Luso-PA, que poderia ter garantido a liderança, caiu para a segunda posição, com 24 pontos.