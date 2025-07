Em liberdade há um dia, detento é executado durante mudança

Josué “Chacal” havia sido preso por descumprir decisão judicial e foi morto por dois atiradores

Por OLHO DE BOTO

Um detento do sistema prisional do Amapá que cumpria pena em regime aberto-domicilar por tráfico de drogas foi executado a tiros enquanto fazia uma mudança, na noite desta quinta-feira (10), no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá. O crime ocorreu numa região conhecida como Matinha.

Josué de Oliveira Costa, o “Chacal”, de 25 anos, havia sido preso na última quarta-feira pelo Batalhão de Força Tática por descumprimento de ordem judicial, e, já em liberdade, foi atacado em frente a uma casa por pelo menos dois criminosos que usavam pistolas calibres diferentes, conforme cartuchos recolhidos na cena do crime pela Polícia Científica.

Os assassinos fugiram a pé e ainda não foram identificados, o delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) informou que a vítima também tinha passagem por roubo, e suspeita que a execução esteja relacionada a acerto de contas com o crime organizado.

Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas pelo disk-denúncia 9 9170 4302.