Em pacote de R$ 13 mi, Estado entrega viaturas blindadas, armas e drones para a PM

Nova frota, armamentos e equipamentos tecnológicos foram apresentados à população na Fortaleza de São José de Macapá.

Da REDAÇÃO

A Polícia Militar do Amapá recebeu, nesta sexta-feira (11), o maior reforço logístico de sua história. O Governo do Estado entregou um pacote de equipamentos avaliado em aproximadamente R$ 13 milhões, que inclui viaturas blindadas, armamentos pesados, drones e outros veículos operacionais. A cerimônia ocorreu na Fortaleza de São José de Macapá.

Entre os itens repassados à corporação estão 68 viaturas, sendo seis delas blindadas — destinadas ao Batalhão de Operações Especiais (Bope) —, além de 17 motocicletas, duas ambulâncias, um ônibus com capacidade para 38 passageiros, uma lancha operacional, 11 drones, 40 espingardas calibre 12 e 215 mil munições.

O material será distribuído entre unidades da PM na capital e nos 16 municípios do estado, com o objetivo de ampliar a capacidade de resposta da corporação em ações ostensivas e no enfrentamento ao crime organizado.

Durante o evento, o governador Clécio Luís destacou que os investimentos são fruto de planejamento e resultado de uma “decisão política de valorização da segurança pública”. O chefe do Executivo estadual evitou mencionar datas para novas aquisições, mas afirmou que o governo deve manter a política de reforço logístico e capacitação das forças de segurança.

Já o secretário de Justiça e Segurança Pública, Daniel Marcili, afirmou que os novos equipamentos devem beneficiar tanto as ações ordinárias quanto as operações de inteligência da Polícia Militar. Ele ressaltou que o uso de drones e armamentos mais modernos tende a aumentar a eficiência das ações táticas no interior e na capital.

Comandante do Bope, o tenente-coronel Tarick Cunha classificou a chegada das viaturas blindadas como um avanço necessário diante da complexidade das operações conduzidas pelo batalhão. Segundo ele, os novos veículos oferecem maior segurança aos militares em ações de alto risco.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) também foi contemplado. O capitão Paulo Francysco, porta-voz da unidade, destacou que as motocicletas recebidas vão facilitar o atendimento a ocorrências em áreas de difícil acesso e dar mais agilidade em eventos com necessidade de escolta.

Além da aquisição de equipamentos, o Governo do Amapá tem anunciado outras medidas voltadas à segurança pública, como concursos para oficiais, cursos de capacitação para uso de tecnologias e a reestruturação salarial dos militares.