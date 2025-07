Em Pedra Branca, prefeitura anuncia regularização de 70% dos salários

Pagamento contempla servidores da Educação e Saúde após crise provocada pela paralisação da mineração.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Pedra Branca do Amapari anunciou nesta quarta-feira (2) a atualização de 70% da folha salarial dos servidores municipais, em um movimento estratégico para retomar o equilíbrio fiscal e impulsionar a recuperação econômica do município. A medida contempla, inicialmente, as secretarias de Educação e Saúde, áreas que concentram a maior parte do funcionalismo público.

O pagamento dos salários havia sido comprometido desde outubro de 2024, quando a paralisação das atividades de mineração — principal fonte de receita local — provocou uma queda acentuada na arrecadação municipal. Para viabilizar a retomada, a gestão contou com o apoio do senador Davi Alcolumbre, que destinou recursos emergenciais para auxiliar o município no processo de reestruturação.

No setor da Educação, os vencimentos dos servidores efetivos haviam sido regularizados em março deste ano. Com a nova atualização, foram pagos também os salários de professores contratados e pedagogos. Permanecem pendentes apenas os vencimentos de profissionais de apoio em serviços eventuais.

Na Secretaria Municipal de Saúde, foram quitados os pagamentos de janeiro a maio de 2025 para servidores contratados, comissionados, agentes comunitários de saúde (ACS), agentes de endemias (ACE), profissionais de convênio, administrativos e efetivos. Também foram regularizados os débitos de 2024 para comissionados, ACS, ACE e profissionais de convênio, assegurando a integralidade da folha dos servidores efetivos da pasta. Os salários dos servidores eventuais referentes ao primeiro trimestre de 2025 serão pagos nesta quinta-feira (3).

A gestão municipal afirma que segue empenhada em restabelecer a estabilidade econômica de Pedra Branca com responsabilidade e transparência. A regularização da folha faz parte de um plano mais amplo de reorganização fiscal, que pretende, nos próximos meses, quitar os débitos remanescentes e restabelecer plenamente os compromissos com o funcionalismo.