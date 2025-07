Embarcação que ia para Afuá colide com tronco de árvore e naufraga

O barco afundou poucas horas após deixar o porto do Porto do Açaí, em Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A Capitania dos Portos do Amapá abriu inquérito para apurar as circunstâncias do naufrágio de uma embarcação do tipo “catraio”, ocorrido na madrugada de domingo (27). O barco, que tinha como destino o município paraense de Afuá, afundou poucas horas após deixar o porto do Porto do Açaí, em Macapá. Todos os nove ocupantes foram resgatados com vida.

A embarcação teria partido por volta das 23h de sábado (26). O catraio teria colidido com um tronco e naufragou. Os passageiros foram socorridos por outra embarcação que passava nas proximidades e por equipes de busca da CP-AP, com apoio da praticagem e do Corpo de Bombeiros.

A Capitania dos Portos investiga se a embarcação possuía as autorizações necessárias para a navegação e se estava equipada com os itens obrigatórios de segurança. A Marinha do Brasil reforça a importância de denúncias sobre possíveis irregularidades em embarcações que fazem transporte de passageiros. Para isso, disponibiliza o Disque Emergências Marítimas e Fluviais, pelo número 185, além do telefone da CP-AP: (96) 99182-5046.