Embarcações atracam em portos de Santana trazendo quilos de drogas ao Amapá

Ação ocorreu no domingo (20), no município a 17 km de Macapá, mas só nesta terça-feira (22) o resultado da operação foi divulgado.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Com apoio do setor de inteligência e denúncias anônimas, agentes da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), apreenderam cerca de 4 quilos de cocaína em embarcações vindas de Belém do Pará. As apreensões ocorreram no momento em que as embarcações atracavam em dois portos do município de Santana, distante 17 quilômetros da capital.

No Porto do Grego, uma das principais rotas de entrada de cargas no Amapá, foram encontrados os dois primeiros pacotes da droga. Já no Porto da Souza Mar, os outros dois pacotes estavam escondidos no porão de uma embarcação. Em ambas as ações, os policiais não conseguiram identificar os responsáveis pela carga ilícita.

“Na operação não houve prisões em flagrante, mas a Polícia Civil do Amapá continuará investigando o caso para identificar os envolvidos e responsabilizá-los pelo crime de tráfico de drogas”, afirmou o delegado Leonardo Alves.

Ele reforçou a importância da colaboração da população no combate ao tráfico e divulgou o número (96) 98141-4161 para denúncias anônimas, com garantia de sigilo absoluto.