Empregada doméstica é presa após abuso sexual do filho de 12 anos dos patrões

Por OLHO DE BOTO

A Justiça do Amapá mandou prender uma mulher que foi condenada a 8 anos de reclusão por ter abusado sexualmente de um menino de 12 anos. A ordem judicial por estupro de vulnerável foi cumprida nesta terça-feira (8), pelos policiais civis da 8ª Delegacia da Capital.

O nome da acusada não foi revelado, mas ela tem 43 anos e estava no habitacional Macapaba, na zona norte de Macapá.

A polícia informou que a condenada trabalhava como empregada doméstica na residência dos pais do garoto e, em uma determinada tarde do mês de agosto de 2015, teria entrado somente de calcinha e camiseta no quarto da vítima, onde teria acontecido o abuso sexual. À época, a mulher tinha 38 anos.

Constam nos autos que, por ter porte físico mais avantajado, a empregada arrancou as roupas do menino, em seguida, o violentou.

Durante as apurações, a mulher contou à polícia que teria sido vítima de ato infracional cometido pelo garoto quando ainda trabalhava em sua casa, mas depois, por ocasião do depoimento no auto de investigação social, confessou que manteve conjunção carnal com a vítima e ato libidinoso, inclusive com uso de preservativo.

Ela segue sob custódia da Polícia Civil e, ainda hoje, deverá ser conduzida à audiência de custódia.