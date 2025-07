Empresa investigada pela PF diz que ‘entrega obras no prazo’

Soberano Construções, que presta serviços para a prefeitura de Santana, foi alvo de buscas na Operação Radier

Por SELES NAFES

A empresa Soberano Construções, um dos alvos da Polícia Federal nesta quinta-feira (16), se manifestou sobre a Operação Radier, deflagrada pela Polícia Federal em contratos das prefeituras de Macapá, Santana e Pedra Branca do Amapari.

Em nota enviada a pedido do Portal SN, a empresa disse que ainda não teve acesso à investigação, mas naturalmente negou irregularidades

“Sempre atuou dentro da legalidade e moralidade, e que é reconhecida no mercado por entregar todas as obras contratadas com qualidade e dentro do prazo”, pontuou.

“A empresa está à disposição para contribuir com as investigações e solucionar eventuais dúvidas existentes”, completou.

Um representante da empresa negou que o proprietário tenha atirado um Iphone no mato durante cumprimento de um dos 20 mandados de busca e apreensão contra construtoras suspeitas de fraudes em licitações.

“Não foi na nossa empresa! Deve ter ocorrido com alguma outra empresa que também sofreu a operação”, informou.

Mais cedo, a prefeitura de Santana se pronunciou afirmando que afastará possíveis servidores envolvidos.