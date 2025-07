Empresário atira contra delegado e viatura em condomínio de Macapá

Por SELES NAFES

Um delegado da Polícia Civil do Amapá foi alvo de ameaça e disparos de arma de fogo no início da tarde desta sexta-feira (4), no condomínio onde mora, na zona oeste de Macapá. O acusado pelos tiros é vizinho dele, o empresário João Luís Pulgatti. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

O caso aconteceu no residencial Jardim Europa. De acordo com informações apuradas pelo Portal SelesNafes.Com junto a fontes da investigação, o delegado relatou que o vizinho bateu à sua porta e, em seguida, apontou a arma na direção dele, efetuando disparos.

Durante a ação criminosa, um dos tiros chegou a atingir uma viatura da Polícia Civil que estava estacionada em frente à residência do delegado. Segundo o relato da vítima, ele conseguiu se abrigar dentro de casa e, ao retornar à frente do imóvel, percebeu que o atirador havia se escondido na residência vizinha.

O delegado então acionou o Ciodes e pediu apoio. Viaturas do 8º Batalhão e da Força Tática e do Choque, além de equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, foram deslocadas até o condomínio. A via foi isolada para evitar novos incidentes.

Após tentativas de contato, o empresário abriu a porta e permitiu a entrada das equipes policiais. No interior da residência, além da arma utilizada nos disparos, foram encontrados munições, carregadores de outra arma, dinheiro em espécie, documentos e certificados de registro de armas. No entanto, ele não apresentou o registro da arma que estava em sua posse.

João Luís Pulgatti recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO). Ele foi autuado por disparo de arma de fogo, tentativa de homicídio e dano ao patrimônio público. Ainda segundo apuração da reportagem, o empresário também teria atirado contra um segurança do condomínio que fazia a ronda de motocicleta, mas o profissional não foi atingido.

Processos

Uma consulta ao sistema judicial revelou que Pulgatti responde a pelo menos 88 processos, incluindo uma denúncia de violência doméstica registrada no ano passado.

Até o momento, os motivos que levaram ao ataque não foram esclarecidos. O Portal SN tenta localizar a defesa do empresário para comentar o caso. Pulgatti será encaminhado para audiência de custódia.