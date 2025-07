Empresário que atirou em delegado e segurança alega depressão, mas prisão é mantida

Histórico de agressividade, porte ilegal de arma e desprezo pelas autoridades são citados na decisão do juiz Mateus Pavão

Por SELES NAFES

O empresário João Luís Pulgatti, preso em flagrante na última sexta-feira (4) após ameaçar e disparar tiros contra um delegado da Polícia Civil e o segurança do condomínio Jardim Europa, na zona oeste de Macapá, permanecerá preso por tempo indeterminado. A decisão foi tomada no último sábado (5) pelo juiz Mateus Pavão durante audiência de custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Ele foi transferido para o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

Na avaliação do magistrado, os crimes imputados a Pulgatti — tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ameaça e dano qualificado contra o patrimônio do Estado — configuram grave risco à ordem pública. Além disso, o juiz destacou o histórico de agressividade do empresário e o fato de ele já ter uma condenação por porte ilegal de arma de fogo.

O delegado informou que dois dias antes do episódio, Pulgatti o teria abordado numa rua do condomínio mostrando uma pistola na cintura e se apresentando falsamente como “Coronel Pulgatti”. Em tom ameaçador teria dito: “Eu já te conheço”.

Na madrugada de sexta-feira, o empresário voltou à residência do delegado, no mesmo condomínio onde ambos moram, e iniciou uma série de ameaças. Armado, esmurrava a porta de vidro da casa, gritando ofensas e intimidações.

“Venha aqui, seu delegado de merda, vou mostrar quem manda aqui, seu bosta“, teria dito.

Em seguida, efetuou disparos que atingiram uma viatura caracterizada da Polícia Civil estacionada no local e, segundo as investigações, atirou duas vezes contra o vigilante do condomínio que se aproximava no momento do ataque, mas que não foi atingido.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência encontraram o empresário escondido em sua residência, onde, após várias tentativas de negociação, ele permitiu a entrada das equipes. No local, foram apreendidos uma arma de fogo, munições, dinheiro e documentos. A perícia constatou que ele não tinha feito uso de drogas ou álcool.

Depressão

Durante a audiência de custódia, a defesa de Pulgatti solicitou a concessão de prisão domiciliar, alegando que ele sofre de depressão e faz uso de medicamentos controlados. O juiz, no entanto, negou o pedido.

“A concessão da prisão domiciliar representaria um verdadeiro risco à integridade física do ofendido e de sua família, que residem no mesmo condomínio, cenário dos crimes e ameaças”, ponderou o magistrado.

O juiz também enfatizou que, ao atentar contra a vida de um delegado de polícia e disparar contra uma viatura oficial, o empresário demonstrou “desprezo pela lei e pelas forças que a representam”, o que transmite à sociedade uma perigosa sensação de impunidade.