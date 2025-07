Enrico, Brenda e Finéias atravessam o oceano para cantar a Amazônia na Noruega

Evento ocorreu no fim de junho em festival internacional

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O mês de junho foi especial para um grupo seleto de artistas do Amapá que atravessaram o Oceano Atlântico com um só propósito: levar a musicalidade da Amazônia para o outro lado do mundo. Entre eles, estavam Fineias Nelluty, Brenda Melo e Enrico di Micelli, que participaram do Kulturytring, um grande intercâmbio cultural realizado na Noruega, reunindo artistas de diferentes países.

No repertório, muito batuque, marabaixo e, claro, composições autorais carregadas da sonoridade típica do Norte, mas também com melodias universais que conquistaram o público europeu. De volta ao Amapá, os artistas se encontraram na casa do músico Enrico di Micelli, em Macapá, para um bate-papo exclusivo com no quadro SNTV do Portal SelesNafes.Com.

Entrevista: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior