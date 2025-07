Equipada, com novas salas e biblioteca, escola estadual é entregue para 600 alunos em Mazagão

A estrutura da escola contempla 12 salas de aula, biblioteca, sala de TV, laboratório de informática educativa, refeitório e ambientes de gestão.

A Escola Estadual Dr. Murilo Braga, em Mazagão, foi oficialmente reinaugurada nesta terça-feira (29), após passar por uma ampla reforma estrutural. A nova unidade, agora totalmente equipada, passa a atender mais de 600 alunos com salas climatizadas, biblioteca, laboratório de informática e diversos outros espaços pedagógicos. A entrega marca um novo momento para a educação no município, com impacto direto na rotina de estudantes, professores e famílias da região.

A obra, executada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), custou R$ 8,7 milhões e contou com recursos articulados pelo senador Davi Alcolumbre (União-AP) junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A Secretaria de Estado da Educação (Seed) também destinou R$ 510 mil para a aquisição de novos mobiliários, garantindo que todos os ambientes fossem entregues prontos para o uso da comunidade escolar.

A estrutura da escola contempla 12 salas de aula, sala de ensino especial, biblioteca, sala de TV, laboratório de informática educativa, refeitório com capacidade para 120 pessoas, copa, cozinha, ambientes de gestão (como diretoria, secretaria, almoxarifado e sala dos professores com multimídia), além de espaços multiuso e playground. Todos os ambientes são climatizados e adaptados para garantir acessibilidade.

Na área esportiva, a unidade conta agora com uma quadra poliesportiva coberta com iluminação em LED, vestiários masculino e feminino com acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PCDs), pista de salto com arquibancada e sala de treinamento.

O governador Clécio Luís reforçou que o poder público deve ter atenção especial com a educação da juventude.

“É impossível passar pela vida pública sem dar a atenção devida para a educação dos jovens e das pessoas, no geral. Entregar uma nova estrutura totalmente reformada para esses estudantes enche nossos corações de alegria e esperança. Também não podemos deixar de reconhecer e agradecer o senador Davi por mais esse projeto tão lindo concretizado para Mazagão”.

Já o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, destacou a importância do investimento para o futuro dos jovens amapaenses.

“Estamos falando de mais de 600 alunos, que terão um ambiente limpo, equipado, preparado para recebê-los. Eu sou um entusiasta da educação, porque sei que é por meio dela que a vida das pessoas é transformada. Por isso, fiz questão de lutar, e muito, pela reconstrução da Escola Dr. Murilo Braga”, afirmou.