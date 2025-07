Evento gratuito em Macapá reúne jovens para oficinas de conteúdo digital e ativismo

Oficina, realizada no Centro da capital do Amapá, vai ensinar como trabalhar em plataformas como YouTube e CapCut.

Da REDAÇÃO

Com foco na formação de comunicadores populares da Amazônia, o encontro Pororoca Digital será realizado nos dias 18 e 19 de julho, no Espaço Di Vetro, na capital amapaense. A programação inclui oficinas práticas, debates sobre redes sociais e comunicação política, além de atrações culturais.

Voltado para jovens entre 16 e 30 anos, o evento é gratuito e tem vagas limitadas. As inscrições devem ser feitas antecipadamente por meio da plataforma Sympla.

INSCRIÇÕES AQUI

A iniciativa é promovida pelo mandato do senador Randolfe Rodrigues, em parceria com o Governo do Amapá, com apoio da Central Única das Favelas (CUFA-AP) e da empresa Norte Telecom.

Com a proposta de fortalecer a produção de conteúdo feita por quem vive na Amazônia, o Pororoca Digital aposta na criação de um núcleo colaborativo de comunicação estratégica.

“Não é só sobre viralizar, é sobre mudar o jogo. Queremos que cada post, reel ou live seja um passo para a transformação política da nossa região”, afirmou o senador Randolfe, idealizador do evento.

A programação do primeiro dia (18) contará com a presença do governador Clécio Luís, do senador Randolfe e da vereadora Aava Santiago (GO), que participam da mesa de abertura sobre comunicação e democracia. Em seguida, a jornalista Isabela Rodrigues (COMPOL) ministra uma palestra, e a noite termina com apresentação de stand-up do humorista Relson Cardoso.

Já o segundo dia (19) terá uma abordagem mais prática, com oficinas de conteúdo digital. Destaques da programação incluem Léo Suricate, com a oficina “Redes Sociais como arma de luta popular”, Catarina AlenCastro (YouTube Brasil), Bruno Sartori (conhecido como “O Bruxo dos Vídeos”) e Jozias Gabriel, que irá conduzir uma oficina de edição com o aplicativo CapCut. O encerramento será com show de stand-up do comediante paraense The Rocha.

O evento traz como lema a frase “Chega de falarem pela gente. Agora, nós vamos contar a nossa história”, reforçando a ideia de que a juventude amazônida deve assumir o protagonismo da própria narrativa, especialmente no ambiente digital.