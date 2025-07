Ex-agente que inspirou filme “Som da Liberdade” estará no Amapá

Por SELES NAFES

Uma das maiores referências mundiais no enfrentamento ao tráfico de pessoas e à exploração sexual infantil estará no Amapá para dar uma palestra a profissionais da segurança. O ex-agente especial norte-americano Tim Ballard, cuja história de vida foi retratada no filme “Som da Liberdade”, falará diretamente a operadores do direito, policiais e demais servidores do sistema de Justiça.

A palestra, intitulada “Desmascarando a Escuridão: A Luta Contra o Tráfico Humano e a Pedofilia”, ocorrerá na próxima segunda (7), das 8h30 às 11h30 na sede do TJAP, em Macapá, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Tribunal no YouTube.

A palestra de Ballard é fruto de uma iniciativa da Escola Judicial do Amapá (EJAP). O evento busca sensibilizar e capacitar o público do sistema de justiça para o enfrentamento dos crimes de tráfico humano e exploração sexual de crianças e adolescentes, além de ampliar o debate sobre o papel da cooperação internacional nessa área.

Fundador da Operation Underground Railroad (OUR), uma organização internacional de combate ao tráfico de pessoas, Ballard atuou por mais de uma década em investigações infiltradas no Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Nessa função, fingia ser pedófilo ou traficante para desmantelar redes criminosas, experiências que ganharam notoriedade internacional após serem retratadas no longa-metragem estrelado por Jim Caviezel.

O evento é direcionado a magistrados, servidores do TJAP, integrantes do Ministério Público, defensores públicos, advogados, policiais civis e federais e outros profissionais diretamente envolvidos na proteção dos direitos humanos e no combate à criminalidade.