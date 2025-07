Ex-detento é baleado e morre após apontar espingarda a policiais

Ação policial ocorreu no Bairro Marabaixo III, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O ex-detento do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Dheimeson Ribeiro Gonçalves, de 37 anos, foi baleado e acabou morrendo após apontar uma espingarda em direção a uma equipe da Companhia de Patrulhamento Tático Motorizado (Patamo).

O ex-presidiário era faccionado e possuía uma longa ficha criminal, segundo a polícia. O caso, tratado como morte por intervenção policial, ocorreu nesta quinta-feira (18), no Bairro Marabaixo III, na zona oeste de Macapá.

As informações repassadas por populares davam conta de que havia diversos homens armados efetuando disparos em via pública, na Rua Ranolfo de Souza Gato, nas proximidades da ‘Feirinha’.

Na chegada ao local indicado, os policiais relataram que três indivíduos começaram a correr, sendo que um deles, segurando um objeto semelhante a uma arma de fogo, entrou em uma casa próxima para tentar se esconder. Ele foi seguido e, ao ser alcançado, em vez de obedecer às ordens para largar a espingarda, tentou usá-la contra os militares e acabou morto em legítima defesa.

Na residência, foram encontrados dinheiro em espécie e diversas porções de cocaína dentro de uma bolsa. Além disso, os peritos acharam no bolso do suspeito uma munição calibre 28, compatível com a arma que ele empunhava. Tudo foi apresentado ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.