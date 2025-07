Ex-inquilino é preso por furto de bens de apartamento mobiliado após dever 3 aluguéis

Policiais da 9ª DP de Macapá recuperaram o fogão e a central de ar pertencentes à dona do apartamento.

Por OLHO DE BOTO

Um ex-inquilino acusado de ter furtado um fogão e uma central de ar pertencentes à dona do apartamento mobiliado onde morava foi preso nesta sexta-feira (11), pela Polícia Civil do Amapá, em Macapá.

O suspeito, além de não pagar o aluguel por três meses, deixou também dívidas referentes a contas de água, energia elétrica e de internet – que a locadora disponibilizava em seu nome aos locatários.

De acordo com o delegado Sandro Torrinha, responsável pelo inquérito, o homem viveu no imóvel durante três meses sem quitar nenhuma das despesas. Ao sair, durante a madrugada, levou os eletrodomésticos pertencentes à proprietária. A investigação foi conduzida pela equipe da 9ª Delegacia de Polícia, no Bairro Zerão, e durou cerca de três meses.

“É, de fato, uma história peculiar. Quando imaginamos ter testemunhado de tudo, surge um caso desses, no mínimo, curioso. O indivíduo alugou o apartamento da vítima, permaneceu por três meses sem pagar o aluguel, as contas de água, luz e internet e, ao sair, ainda subtraiu um fogão e uma central de ar-condicionado”, reforçou o delegado.

Ameaças

Após ser localizado pelos agentes, o suspeito decidiu colaborar com a investigação e permitiu que os policiais recuperassem os bens furtados em sua residência. No entanto, durante o inquérito, surgiram relatos de que ele teria passado a intimidar a vítima.

Segundo a polícia, o homem chegou a persegui-la em um carro, em tentativas de descobrir seu endereço, o que motivou novo registro na delegacia.

“Acreditamos que ele se aproveitou da vulnerabilidade da vítima, que é do sexo feminino e não possui companheiro, para intimidá-la. Ela, no entanto, demonstrou coragem, procurou novamente a delegacia e prestou depoimento, o que resultou na representação pela prisão”, acrescentou Torrinha.

A Justiça decidirá, em audiência de custódia, se o acusado responderá ao processo em liberdade ou permanecerá preso. Ele foi autuado por furto qualificado. A companheira do suspeito, que também morava no imóvel, foi ouvida e é apontada como cúmplice no crime, tendo auxiliado no transporte dos bens furtados.

Quanto aos prejuízos financeiros, como o aluguel e as contas em aberto, a vítima deverá buscar reparação por meio do Juizado Especial Cível. As autoridades não divulgaram o nome do acusado.