Levítico 2

Quando somos chamados para uma missão, seja profissional, pessoal ou solidária, devemos sempre fazer o melhor e com amor. Tudo ficará bem. Em Levítico 2, Deus convoca o povo e fazer as ofertas de adoração da melhor forma possível, com o que tinham de melhor. Esse pedido tem um sentido. Veja a análise e tenha uma ótima quinta-feira (17) com o nosso Senhor Jesus!