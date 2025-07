Falso moveleiro lucrou R$ 20 mil com anúncios e vendas de móveis no Facebook, diz polícia

O acusado foi preso no Bairro do Beirol, na zona sul de Macapá.

Um homem de 21 anos foi preso na última quinta-feira (24), no bairro Beirol, em Macapá, acusado de aplicar golpes por meio de falsas vendas de móveis nas redes sociais. A prisão foi efetuada pela Delegacia de Repressão à Fraude Eletrônica (DRFE), da Polícia Civil do Amapá.

Segundo as investigações, o suspeito utilizava o Facebook para anunciar a fabricação e venda de móveis sob encomenda. As vítimas realizavam os pagamentos de forma antecipada, mas os produtos nunca eram entregues.

De acordo com o delegado Nícolas Bastos, responsável pelo caso, o investigado usava estratégias de convencimento para extorquir ainda mais dinheiro das vítimas. “Ele alegava necessidade de frete ou compra de mais material, e conseguia que as pessoas transferissem valores adicionais. Depois, passava a agredi-las verbalmente e ameaçá-las de morte”, afirmou o delegado.

As ameaças incluíam intimidações como a suposta recente saída do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN), com o objetivo de causar medo e impedir que as vítimas denunciassem o crime.

Até o momento, ao menos dez pessoas foram identificadas como vítimas do golpe, com prejuízos que ultrapassam R$ 20 mil. A polícia acredita que mais casos podem surgir à medida que a investigação avança.

A DRFE destaca que a prisão do suspeito representa um avanço no combate aos crimes cibernéticos no estado e reforça a importância de não realizar pagamentos antecipados em negociações feitas pela internet, sem garantias seguras de entrega.