Ferry boat chega a Santana com carro recheado de maconha

Por OLHO DE BOTO

Sete quilos de maconha foram apreendidos dentro de um automóvel que chegou à cidade de Santana na noite de terça-feira (2), transportado por um ferry boat que atracou na área portuária. A ação foi realizada por uma equipe da Companhia Independente de Policiamento Tático (Patamo), após denúncia anônima.

Os policiais estavam em patrulhamento quando foram abordados por um cidadão que relatou ter visto um carro suspeito de transportar drogas. Segundo ele, o veículo, um Renault Kwid branco, havia desembarcado de uma embarcação que estava ancorada no porto.

De imediato, a equipe policial se dirigiu ao Porto Norte. Ao chegarem ao local, os militares confirmaram com um funcionário que duas embarcações haviam atracado naquela noite. Uma das suspeitas era o ferry boat Kadosh, que ainda mantinha veículos em seu interior.

Durante a inspeção, acompanhada por membros da tripulação, os policiais localizaram sete pacotes grandes de maconha escondidos no forro das portas dianteiras e traseira do lado direito do Kwid.

O veículo foi apreendido e levado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana, onde passou por uma inspeção mais detalhada. Apesar da apreensão da droga, ninguém foi preso até o momento.