Festa de São Tiago chega aos 248 anos; confira programação 2025

A expectativa é de que milhares de visitantes se reúnam em Mazagão Velho para acompanhar as tradições.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A mais manifestação cultural e religiosa mais tradicional do Amapá completa 248 anos em 2025. A Festa de São Tiago será realizada de 13 a 28 de julho, no distrito de Mazagão Velho, a cerca de 65 km de Macapá, reunindo fé, história e resistência em uma programação que mistura rituais católicos, encenações históricas, teatro a céu aberto, cavalhadas, cortejos e atrações culturais.

Reconhecida como patrimônio cultural imaterial do estado, a festividade reconta, ano após ano, a lendária aparição de São Tiago como soldado na batalha entre cristãos e mouros. Mais do que um evento, a festa é símbolo da resistência cultural afro-luso-indígena e expressão viva da identidade amapaense.

A programação é realizada pelo Instituto Cultural da Festa de São Tiago, com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Mazagão. A expectativa é de que milhares de visitantes se reúnam em Mazagão Velho para acompanhar as tradições, que incluem novenas, alvoradas, danças típicas e atividades para todas as idades.

Programação

16 de julho (quarta-feira)

04h00 – Alvorada Festiva

12h00 – Toque de meio-dia na igreja e na casa dos figurantes

18h00 – Primeiro translado das imagens de São Tiago e São Jorge para a Capela

19h00 – Procissão

20h00 – Novena a cargo do ICFST, comunidade do Carvão e Camaipi

21h00 – Arraial com apoio das comunidades, igrejas, comerciantes e empresários do município

23h30 às 05h00 – Baile Dançante

17 de julho (quinta-feira)

12h00 – Toque de meio-dia

18h30 – Novena a cargo das famílias Ayres e Pureza

20h00 – Arraial

23h30 às 05h00 – Baile Dançante

18 de julho (sexta-feira)

12h00 – Toque de meio-dia

13h00 às 17h30 – Apresentações artísticas no balneário (DJ, apresentador e 2 atrações)

18h30 – Novena a cargo das famílias Reis, Videira e Ferreira

20h00 – Arraial a cargo do INORTE

23h30 às 05h00 – Baile Dançante

00h00 – Atração artística no Palco Principal (DJ, apresentador e 1 atração)

19 de julho (sábado)

12h00 – Toque de meio-dia

13h00 às 17h30 – Apresentações artísticas no balneário (DJ, apresentador e 2 atrações)

18h30 – Novena a cargo das famílias Jacarandá e Silveira

20h00 – Arraial a cargo do ICFST

23h30 às 06h00 – Baile Dançante

00h00 – Atrações no Palco Principal (DJ, apresentador e 2 atrações)

20 de julho (domingo)

12h00 – Toque de meio-dia

13h00 às 17h30 – Balneário (DJ, apresentador, 1 atração artística, som automotivo)

18h30 – Novena a cargo da família Silva

20h00 – Arraial da Assembleia Legislativa

23h30 às 05h00 – Baile Dançante

00h00 às 05h00 – Atrações no Palco Principal (DJ, apresentador e 2 atrações)

21 de julho (segunda-feira)

12h00 – Toque de meio-dia

13h00 às 17h30 – Balneário (DJ, apresentador e 2 atrações)

18h30 – Novena a cargo das comunidades do Ajudante, Vila Queiroz e Vila Maranhense

20h00 – Arraial

23h30 às 05h00 – Baile Dançante

22 de julho (terça-feira)

12h00 – Toque de meio-dia

13h00 às 17h30 – Balneário (DJ, apresentador e 2 atrações)

18h30 – Novena a cargo das famílias Nunes, Torres e Câmara

20h00 – Arraial do Governo do Estado

23h30 às 05h00 – Baile Dançante

00h00 – Atrações no Palco Principal (DJ, apresentador e 2 atrações)

23 de julho (quarta-feira)

12h00 – Toque de meio-dia

13h00 às 17h30 – Balneário (DJ, apresentador e 3 atrações)

18h30 – Novena a cargo das famílias Espíndola e Ramos

20h00 – Arraial da Prefeitura de Mazagão e Câmara de Vereadores

23h30 às 04h00 – Baile Dançante

00h00 – Apresentações no Palco Principal (DJ e apresentador)

00h30 às 02h30 – Bonde do Forró

02h30 às 04h00 – Taty Taylor

24 de julho (quinta-feira)

04h00 – Alvorada Festiva

12h00 – Toque de meio-dia

13h00 às 15h00 – Balneário (DJ, apresentador e 1 atração)

16h00 – Entrega dos Presentes

18h30 – Novena a cargo das famílias Penha e Queiroz

21h30 às 06h00 – Baile de Máscaras (Barraco de São Tiago)

25 de julho (sexta-feira – Dia de São Tiago)

07h00 – Saída do Arauto convidando as figuras

08h00 – Missa Solene em frente à Capela de São Tiago

09h00 – Início do Círio

11h00 – Dança do Vominê e visitas a residências

12h00 – Passagem do “Bobo Velho” e toque de meio-dia

13h00 às 15h00 – Balneário (DJ, apresentador e 1 atração)

15h00 – Saída do Arauto para anunciar a batalha

16h00 – Encenação da batalha:

Descoberta e morte do Atalaia

Armadilha

Captura e venda das crianças cristãs

Troca do corpo pela bandeira

Batalha final

Dança da vitória dos cristãos (Vominê)

20h00 – Recírio

20h30 – Ladainha

21h00 às 06h00 – Atrações no Palco Principal

23h30 às 06h00 – Baile Dançante (Barraco de São Tiago – Aparelhagem Hipersom)

22h00 às 06h00 – Rubi Nave do Som – Campo Osmundão

26 de julho (sábado)

08h00 – Salve Rainha em louvor a Sant’Ana (procissão)

09h00 às 21h00 – Baile da Melhor Idade

22h00 às 05h00 – Baile Dançante (Hipersom – Barraco de São Tiago)

27 de julho (domingo)

05h00 – Alvorada Festiva – Início da Festa das Crianças

12h00 – Toque de meio-dia

13h00 às 15h00 – Balneário (DJ, apresentador e 2 atrações)

16h00 – Entrega dos Presentes

19h00 – Transladação e Novena

21h00 às 06h00 – Baile de Máscaras

28 de julho (segunda-feira)

08h00 – Missa com o Círio das Crianças

11h00 – Visitas nas residências

12h00 – Passagem do Bobo Velho

13h00 às 15h00 – Balneário (DJ, apresentador e 2 atrações)

16h00 – Batalha das Crianças

20h00 – Recírio

20h30 – Atração Kids no Palco Principal

23h00 às 05h00 – Baile Dançante (encerramento)